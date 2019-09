Karlsruhe – Küchenbrand, Nachbar holt Bewohner aus verqualmter Wohnung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend kam es zu einem Küchenbrand in einer Kellerwohnung in der Ellmendinger Straße in Durlach. Ein 30-jähriger Nachbar bemerkte gegen 19.20 den aus der Kellerwohnung austretenden Rauch und verständigte weitere Mitbewohner des Mehrfamilienhauses, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Haus verlassen konnten. Als der 30-Jährige Hustengeräusche aus der Kellerwohnung wahrnahm, trat er geistesgegenwärtig die Tür ein und zog den offensichtlich hilflosen 57-jährigen Bewohner aus der verrauchten Wohnung. Er wurde vor Ort durch hinzugeeilte Rettungskräfte ambulant versorgt. Das offenbar am Küchenherd ausgebrochene Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Durlach Aue schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Möglicherweise war auf dem Herd zurückgelassenes Essen brandursächlich. Nach entsprechender Belüftung konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, der 57-Jährige kam unverletzt bei Verwandten unter, dessen Wohnung stark verrußt wurde. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Ermittlungen auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

