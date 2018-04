Karlsruhe – Kurioser Unfall nach Alkoholfahrt mit glimpflichem Ausgang

Karlsruhe (ots) – Der 21-jährige Fahrzeuglenker eines VW Golf III befuhr heute gegen 05.15 Uhr die Straße „Schloßplatz“ aus Richtung Unterführung kommend in Richtung Waldstraße. Durch die Kombination von nicht angepasster, zu hoher, Geschwindigkeit und deutlicher Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug zu führen, so dass er in der dortigen 90°-Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei driftete der Pkw über den hohen Bordstein auf den rechten Gehweg, prallte mit der rechten Seite gegen die Mauer der Staatlichen Kunsthallte, überfuhr im weiteren Verlauf ein Verkehrszeichen und prallte dann frontal gegen den Masten einer Straßenlaterne.

In dem verunfallten Pkw befanden sich insgesamt sechs Insassen. Die beiden auf dem Beifahrersitz mitfahrenden Insassen hatten die Unfallstelle nach dem Unfallgeschehen und noch vor dem Eintreffen verlassen. Keine der Personen war offensichtlich angegurtet gewesen. Von den noch vor Ort befindlichen vier Insassen hatten der mit fast 1,5 Promille erheblich alkoholisierte Fahrer und die beiden auf der Rückbank befindlichen 30- und 39 jährigen Mitfahrerinnen durch den Unfall minimale Verletzungen davongetragen. Ein weiterer 27-jähriger Mitfahrer der ebenfalls im Fond des Fahrzeuges gesessen hatte, blieb unverletzt.

Der verunfallte Golf musste abgeschleppt werden und dürfte mit einem Schaden von geschätzten 3.000.- Euro nun ein Fall für den Schrottplatz sein. An dem Gebäude der Staatlichen Kunsthalle entstand kein nennenswerter Schaden. Die Kosten für die Instandsetzung der abgeknickten Straßenlaterne betragen ungefähr 4.000.- EUR.

Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und zur Sicherung der Stromleitung waren auch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe, der Rettungsdienst und die Stadtwerke Karlsruhe vor Ort. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen war zudem eine Nassreinigung der Fahrbahn erforderlich.

