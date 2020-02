Karlsruhe – Ladendieb entwendet hochpreisiges Parfüm sowie Rasierklingen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend kurz nach 17:00 Uhr flüchtete ein ertappter Ladendieb aus einem Drogeriemarkt im Neureuter Bärenweg. Der Polizeiposten Neureut ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 706600 melden könne.

Der Ladendieb füllte verschiedene hochpreisige Düfte sowie eine Vielzahl an Rasierklingen in eine mitgebrachte und präparierte Tragetasche und verließ den Drogeriemarkt ohne zu bezahlen. Da der Dieb einer Mitarbeiterin zuvor schon auffiel, wurde er beim Passieren des Kassenbereichs angesprochen. Daraufhin flüchtete der Täter fußläufig mit seiner Beute in Richtung Straßenbahnhaltestelle Bärenweg und kann folgendermaßen beschrieben werden:

Ungefähr 30 Jahre alt, männlich, keine oder ganz kurze Haare, ca. 190 cm groß, normale Statur, weiße Sweatjacke mit Kapuze, trug eine schwarze Sonnenbrille und hatte einen Schal oder ein Tuch vor dem Mund.

