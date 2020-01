Karlsruhe – Ladendieb greift Detektiv an

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einem Ladendiebstahl am Montagabend hat ein 17-Jähriger einen Detektiv angegriffen. Der 17-Jährige ging gegen 18.00 Uhr in ein Kaufhaus auf der Kaiserstraße. Dort nahm er Kleidung an sich und zog diese unter seiner Straßenkleidung an. Beim Verlassen des Kaufhauses wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen. Zunächst beleidigte er den 26-Jährigen und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch eingeholt und festgehalten werden. Daraufhin versetzte der 17-Jährige dem Detektiv einen Kniestoß in den Unterleib. Der 26-Jährige konnte den Täter überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 17-Jährige wurde zur Wache gebracht und konnte nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

