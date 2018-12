Karlsruhe- Ladendieb wehrt sich heftig

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem räuberischen Diebstahl sind die 46-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Kaiserstraße schwer und ein 31-jähriger tatverdächtiger Ladendieb leicht verletzt worden. Mit sieben Flaschen Whisky im Wert von über 100 Euro in seiner Sporttasche wollte ein 31-jähriger Mann am Dienstagnachmittag ohne zu bezahlen die Kasse passieren. Die 46-Jährige versuchte den Dieb festzuhalten, was dieser mit massiver Gegenwehr quittierte. Es kam zu einem Gerangel bei dem Beide zu Boden stürzten und sich die Verletzungen zuzogen. Zwei Männer eilten zu Hilfe und konnten den renitenten Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fixieren. Die beiden Beteiligten mussten medizinisch versorgt werden. Der polizeibekannte 31-Jährige wird nun wegen räuberischem Diebstahl angezeigt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4141470