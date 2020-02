Karlsruhe – Lebensgefährlich verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montag, um 18.45 Uhr, überquert ein 43 Jahre alter Mann bei Rotlicht die Straßenbahngleise der Haltestelle „Karlstor“. In der Folge wird der Fußgänger von einer in Richtung Hauptbahnhof fahrenden Straßenbahn der Linie 2 frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Der Mann kommt zwischen den beiden Fahrspuren der Straßenbahn zur Endlage. Durch die Kollision zieht sich der 43-jährige Passant lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wird in ein nahegelgenes Krankenhaus eingeliefert.

