Karlsruhe- Mann durch Stichflamme verletzt

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Propangasflasche ist es am Mittwochabend gegen 20 Uhr in einem Imbiss in der Holbeinstraße zu einer Stichflamme gekommen. Dadurch wurde der Inhaber schwer verletzt. Der Mann musste in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4432929