Mann filmt Frauen in Karlsruher Kaufhaus unter den Rock

Am Samstagabend hat ein 50-jähriger Mann in einem Kaufhaus in der Karlsruher Innenstadt mit seinem Mobiltelefon Frauen unter die Röcke gefilmt. Er konnte kurz darauf festgenommen werden, die Polizei ist nun auf der Suche nach den Geschädigten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 50-Jährige kurz nach 18 Uhr im Karstadt in der Kaiserstraße. Dabei filmte er auf einer Rolltreppe zwei Frauen unter die Röcke und im weiteren Verlauf einer Frau unter ihr auffälliges rotes Kleid. Zwei Ladendetektive konnten den Mann dabei beobachten und verständigten umgehend die Polizei.

Beamte bei Festnahme bespuckt

Der 50-jährige Mann konnte kurz darauf vor dem Eingangsbereich des Kaufhauses von der Polizei angetroffen werden. Gegen seine anschließende Festnahme setzte er sich vehement zur Wehr und spuckte dabei auch in Richtung der Beamten.

Zudem versuchte er, die Filmaufnahmen von seinem Mobiltelefon zu löschen. Letztlich gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und seine beiden Handys zu beschlagnahmen.

Die drei geschädigten Frauen konnten anschließend im Kaufhaus jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Es ist nicht bekannt, ob diese die Filmaufnahmen bemerkten. Ob es außerdem noch weitere Geschädigte gibt, ist Gegenstand der vom Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz geführten Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten sowie mögliche Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen. Der Täter war zur Tatzeit mit einem gelben T-Shirt und einer kurzen Sommerhose in rötlich-brauner Camouflage-Optik bekleidet.

