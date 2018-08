Karlsruhe – Mann tödlich an Bahngleisen verunglückt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, gegen 05:15 Uhr, ist ein 38-jähriger Mann im Bereich der Bahngleise nahe der Durlacher Allee in Karlsruhe tödlich verunglückt. Der Mann war zu Fuß am rechten Rand der Schienen unterwegs, als er von einem von hinten herannahenden Zug erfasst und von den Gleisen geschleudert wurde. Er zog sich hierbei tödliche Verletzungen zu.

Der Zug befand sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 140 km/h auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung, war es dem 47-jährigen Lokführer nicht möglich eine Kollision zu vermeiden. Die verunglückte Person war vermutlich auf dem Weg zu einem Bekannten. Ein Suizid wird nach aktuellem Stand ausgeschlossen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4031084