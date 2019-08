Karlsruhe – Mehrere Autos in der Südstadt zerkratzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, zwischen 01:30 und 10:00 Uhr, zerkratzten bislang unbekannte Täter mehrere in der Südstadt abgestellte Autos. Hauptsächlich betroffen sind Autos rund um die Karlsruher Luisenstraße. Anhand der Spurenlage ist aktuell von einer Serienstraftat auszugehen. Nach aktuellem Stand liegt eine Sachbeschädigung an 16 Fahrzeugen vor.

Konkrete Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt ist daher auf der Suche nach Zeugen. Diese sowie weitere geschädigte Personen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

