Karlsruhe – Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet von Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag bis Dienstag gewaltsam Zutritt über ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses im Karlsruher Ruschgraben. In der Wohnung öffneten die Diebe Schränke sowie Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher bei ihrer Suche fündig wurden, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Knielinger Carl-Schurz-Straße. Hier gelangten die Unbekannten im Zeitraum von, Montag 13:00 Uhr auf Dienstag 23:30 Uhr, über einen Balkon im ersten Obergeschoss gewaltsam in das Haus. Bei ihrem Streifzug durch das Haus öffneten sie Schränke und Schubladen und nahmen die aufgefunden Wertgegenstände an sich. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe schließlich wieder über die Einstiegsstelle nach draußen. Über das Diebesgut kann bis zum jetzigen Zeitpunkt auch hier noch keine Angaben gemacht werden.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es am Dienstagabend in der Sophienstraße in der Karlsruher Weststadt. Hier wurde der Einbrecher gegen 22:30 Uhr bei seiner Tatausführung von den nach Hause kommenden Bewohnerinnen überrascht und flüchtetet. Bei dem Einbrecher soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben die ca. 180 cm groß war und und dunkle Kleidung anhatte.

Wer hierzu Beobachtung gemacht hat oder Hinweise geben kann wird gebeten sich mit den zuständigen Polizeirevieren in Verbindung zu setzen.

