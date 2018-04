Karlsruhe – Mehrere Fahrzeugaufbrüche bei Autohaus in der Oststadt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter hatten zwischen Freitag und Samstag an mehreren auf dem Gelände eines Autohauses in der Ottostraße abgestellten neuwertigen Ausstellungsfahrzeugen der Marke BMW eine Seitenscheibe eingeschlagen und waren so ins Fahrzeuginnere gelangt. Aus den Neuwagen bauten sie die Unterhaltungs- und Navigationssysteme sowie Lenkräder fachmännisch aus und nahmen diese mit. Es entstand ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich. Wer die Tat beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird unter Telefon (0721) 666-3211 um seine Meldung beim Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt gebeten.

