Karlsruhe – Mehrere Fahrzeuge mit Farbe besprüht

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Montag besprühte ein bislang Unbekannter mehrere Fahrzeuge in der Nordstadt. Auf die Pkw wurden die Ziffern „149“ und die Buchstaben „KSC“ mit weißer Farbe aufgesprüht. In unmittelbarer Nähe konnte eine Spraydose mit weißem Heizkörperlack aufgefunden werden. Bislang haben sich sieben geschädigte Fahrzeugbesitzer bei der Polizei gemeldet. Die Fahrzeuge waren in der Kentuckyallee, Tennesseeallee und im Louisianaring geparkt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen die in der Nacht zum Montag in der Nordstadt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/6663311 in Verbindung zu setzen.

