Karlsruhe – Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Montag haben Unbekannte mehrere in der Hardtstraße geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Bislang wurden sieben beschädigte Pkw festgestellt. Von einem Anwohner wurden gegen Mitternacht vier Männer festgestellt, die grölend durch die Hardtstraße gingen. Ob die Männer Fahrzeuge zerkratzen konnte der Zeuge allerdings nicht sagen. Die Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt. Zwei hatten kurze dunkle Haare, einer blonde und der vierte braune Haare. Drei der Männer trugen dunkle Kurzarmoberteile, einer ein helles Oberteil. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf die Männer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

