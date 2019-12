Karlsruhe- Mehrere stark beschädigte Fahrräder und zwei Leichtverletzte nach Unfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Karlsruher Weststadt zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Um kurz vor 6:00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Daimler-Benz-Fahrer die Weinbrenner Straße in westliche Richtung. An der Kreuzung Körnerstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden VW-Fahrer. In der Folge prallte der 26-Jährige frontal in die Seite des VW. Dieser kam im weiteren Verlauf ins Schleudern und beschädigte dabei unter anderem mehrere in diesem Bereich abgestellte Fahrräder, sowie Baken. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem beim Verursacher einen leichten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Der Sachschaden wird auf über über 15.000 Euro geschätzt.

