Karlsruhe – Mehrere Wohnungseinbrüche in Karlsruher Stadtteilen am Wochenende – Polizeipräsidium Karlsruhe bittet um erhöhte Wachsamkeit

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Insgesamt fünf Wohnungseinbrüche wurden am späten Freitagnachmittag und am Samstag tagsüber in Karlsruher Stadtteilen verübt. Durlach war je einmal in der Bergwaldsiedlung, Fritjof-Nansen-Straße, und in der Rittnertstraße betroffen. Auch Grötzingen traf es zweimal in der Staigstraße sowie in der Karl-Martin-Graff-Straße und in Hagsfeld traf es ein Anwesen der Hirschäckerstraße. Vorwiegend waren Einfamilienhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus im Visier der Diebe, die in allen Fällen von außen schwer einsehbare Fenster oder Terrassentüren aufhebelten.

Insgesamt machten die Täter nach bisherigen Feststellungen nur geringe Beute. In Grötzingen kam eine Kastenuhr im Wert von 400 Euro abhanden und in der Hirschäckerstraße erbeuteten die Unbekannten 70 Euro Bargeld. Allerdings schlägt der angerichtete Aufbruchschaden mit mehreren hundert Euro pro Anwesen erheblich höher zu Buche.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe bittet vor diesem Hintergrund die Bevölkerung – insbesondere in der nun herrschenden sogenannten dunklen Jahreszeit – um erhöhte Wachsamkeit. Bei verdächtigen Wahrnehmungen in der näheren Wohngegend oder beim Nachbarn sollte man nicht zögern und umgehend den Notruf der Polizei unter 110 verständigen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4139098