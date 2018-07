Karlsruhe – Mit abgeschlagenem Flaschenhals 33-Jährigen verletzt

Karlsruhe (ots) – Starke Kräfte der Polizei wurden am vergangenen Freitagabend zu einer Auseinandersetzung in die Landeserstaufnahmeeinrichtung der Durlacher Allee beordert.

Aus unklarem Hintergrund war es in einem dortigen Zimmer gegen 22 Uhr zu Streitigkeiten zweier Männer gekommen. Die beiden Beteiligten, ein 39-jähriger Algerier und ein 32 Jahre alter Tunesier, standen erheblich unter Alkohol. Ersten Erhebungen zufolge ging der Ältere mit einem abgeschlagenen Flaschenhals auf den 32-Jährigen los, bei deren Abwehr sich der Tunesier Verletzungen an den Händen zuzog. Der Angegriffene kam anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungsteam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der beschuldigte 39-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf das Polizeirevier gebracht, wo er sich in der Folge übergeben musste und daher in die Notaufnahme einer Klinik kam. Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt ermittelt nunmehr wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn.

Ein 41-jähriger Tunesier und Zeuge, der sich auch bei den beiden Streitenden in besagtem Zimmer aufhielt, ging nach dem Geschehen einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an und bespuckte diesen. Auch er 41-Jährige wird nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen müssen.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4009773