Karlsruhe – Mit gestohlenem Motorroller Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Drei junge Männer konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen, nach Diebstahl eines Rollers in Karlsruhe vorläufig festnehmen. Ein Zeuge meldete zunächst der Polizei gegen 02.30 Uhr, dass sich drei Männer an einem in der Zähringerstraße abgestellten Roller zu schaffen machen würden. Kurz darauf teilte der Zeuge mit, dass einer der Männer mit dem Roller herumgefahren sei und diesen nun auf der Straße habe liegen lassen. Bei der Anfahrt der Streife konnten drei 17, 18 und 19 Jahre alte Männer festgestellt werden, auf die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Alle drei wurden auf die Wache gebracht. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige in dringendem Verdacht steht mit dem Motorroller gefahren zu sein und hierbei gegen einen geparkten Pkw gestoßen war. Anschließend wurde der Roller auf die Straße geworfen und alle drei flüchteten. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Der 17-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte eine geringe Menge Marihuana bei sich. Die verständigten Eltern holten den Jugendlichen auf der Wache ab.

