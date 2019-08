Karlsruhe- Mitbewohner beraubt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 41-jähriger Mann steht im Verdacht, in der Landeerstaufnahmestelle in der Durlacher Allee einen 30-jährigen Mitbewohner beraubt zu haben. Am Samstag nach Mitternacht wachte der der 30-Jährige in seinem Zimmer auf und bemerkte, dass sich der Tatverdächtige an seiner Tasche zu schaffen machte, offensichtlich Geld daraus entnahm und flüchtete. Der Geschädigte verfolgte den Mann und forderte die Rückgabe des Geldes. Der 41-Jährige schlug seinen Verfolger mehrfach mit der Faust ins Gesicht und entkam mit der Beute.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4340489