Karlsruhe- Motorradfahrer betrunken und ohne Führerschein aufgefahren

Karlsruhe (ots) – Zwei alkoholisierte Motorradfahrer sind am Samstag an der Ampel Honsellstraße/Lameyplatz zusammengeprallt. Der 35-jährige Honda-Lenker bremste an der roten Ampel ab, was sein hinter ihm fahrender 36-jähriger Cousin zu spät bemerkte und auffuhr. Beide Männer stürzten und wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei fest, dass offensichtlich beide Motorradfahrer alkoholisiert waren. Der Verursacher hatte 2,2 Promille intus, während sein Verwandter 0,74 Promille aufzuweisen hatte. Einig waren sich beide aber darin, jeweils nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem war das Kennzeichenschild am Verursacherfahrzeug nicht für dieses zugeteilt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt.

