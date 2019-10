Karlsruhe – Mühlburg – Einbruch in Container

Anzeige

Karlsruhe – Mühlburg (ots) – Ungefähr 250 Euro Sachschaden haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Bürocontainer in der Neureuter Straße in Mühlburg verursacht, der am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 18:13 Uhr verübt wurde.

Um in den Container zu gelangen, schlugen die Täter einen Glaseinsatz des Bürocontainers ein und gelangten so in den Container, wo sie Schränke und Schubladen durchwühlten. Entwendet wurde nach aktuellem Stand nichts.

Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 entgegen.

Kai Kremer, Pressestelle

