Karlsruhe-Mühlburg – Einbruchsdiebstahl in Imbisslokal

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bereits am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter über eine Hintertür Zutritt in ein Imbisslokal in der Rheinstraße. Hierbei fiel auf, dass sich der Diebstahl eindeutig auf Lebens-, Putz-, und Hygieneartikel beschränkte. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro, der Wert des Diebesgutes muss noch abgeschätzt werden

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Claudia Müller, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4555390 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4555390