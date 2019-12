Karlsruhe-Mühlburg- Eindringling in Fitnessstudio hinterlässt seine Schuhe

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Nacht auf Samstag stieg ein bislang unbekannter Täter in einen Sportverein „Am Mühlburger Bahnhof“ in Karlsruhe- Mühlburg ein und entwendete Diebesgut im Wert von über einhundert Euro.

Im Zeitraum zwischen 22:15 Uhr bis 10:45 Uhr des darauffolgenden Tages hebelte ein Einbrecher vermutlich mit einem Schraubendreher ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Sportvereins auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort hebelte er auf gleiche Art und Weise die Bürotür des dortigen Fitnessstudios auf und durchsuchte im Anschluss Schubladen und Schränke. Sämtliche Wertgegenständen, darunter Bargeld, sowie ein Paar Sportschuhe, nahm der Dieb an sich. Kurioserweise ließ der Täter im Austausch ein anderes Paar schwarzer Sportschuhe (Größe 45) im Büro zurück. Im weiteren Verlauf der Tat bediente sich der Unbekannte noch am Tresen des Sportstudios und entwendete auch hier das sich dort befindliche Bargeld der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter mit dem erbeuteten Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 6663611 in Verbindung zu setzen.

Linda Kraft, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4463452 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4463452