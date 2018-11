Karlsruhe-Mühlburg: Unfall zwischen Klein-Lkw und Pkw – Pkw überschlägt sich

Anzeige

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Kanonierstraße in Karlsruhe-Mühlburg zwischen einem Klein-Lkw und einem Pkw. Der Klein-Lkw ist aus der Kanonierstraße in die Hertzstraße ausgebogen und mit dem Pkw zusammengestoßen.

Der Pkw hat sich bei dem Zusammenstoß überschlagen. Der Fahrer ist laut Information der Polizei eingeklemmt und hat sich am Arm verletzt. Rettungswagen und Polizei sind vor Ort. Es wird empfohlen, den Bereich zu umfahren.

Weitere Infos folgen.