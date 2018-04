Karlsruhe- Mutmaßliche Raubstraftat geklärt

Karlsruhe (ots) – Die Tat, bei der zwei Männer, einen 41-Jährigen und einen 42-Jährigen am Sonntagabend in der Otto-Wels-Straße verfolgt und geschlagen haben, ist vermutlich geklärt. Der 42-jährige Geschädigte erkannte am Mittwochmorgen die beiden Täter in der Straßenbahn wieder und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Südweststadt war allerdings nur noch ein 31-jähriger Tatverdächtiger an der Haltestelle Albert-Braun-Straße anzutreffen. Der zweite Tatverdächtige, ein 39-Jähriger, stellte sich einige Zeit später selbst bei der Polizei. Die Männer räumten ein, dass es am Sonntag zu Tätlichkeiten gekommen sei, bestreiten aber dem Geschädigten eine Kette vom Hals gerissen zu haben.

