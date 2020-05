Karlsruhe – Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen – Kripo bittet um Meldung von Geschädigten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mit heruntergelassener Hose war ein 21-Jähriger am Sonntag gegen 18.15 Uhr in der Rüppurrer- Einmündung Baumeisterstraße in Karlsruhe unterwegs und wurde nach dem Anruf eines Zeugen von Beamten des Polizeireviers Marktplatz vorläufig festgenommen. Möglicherweise waren auch Kinder vom Auftreten des jungen Mannes betroffen, der im dortigen Bereich an seinem Glied manipulierte.

Daher bittet das Fachdezernat für Sexualdelikte der Karlsruher Kripo um Meldung von Geschädigten. Insbesondere mehrere Kinder im Alter von etwa 14 Jahren sollen sich vor Eintreffen der Polizei dort aufgehalten haben und könnten eventuell betroffen gewesen sein. Entsprechende Meldungen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe telefonisch unter 0721/666-5555 entgegen.

