Polizei sucht Zeugen zu Exhibitionist in der Günther-Klotz-Anlage

Die Karlsruher Kriminalpolizei hat am Donnerstagnachmittag nach dem Auftritt eines Exhibitionisten einen möglichen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll beim Spielplatz bei der Günther-Klotz-Anlage unterwegs gewesen sein. Jetzt sucht die Kriminalpolizei weitere Betroffene sowie Zeugen.

Ein 39 Jahre alter Mann war am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in der Günther-Klotz-Anlage mit seinem fünfjährigen Sohn unterwegs. Dabei konnte der Vater bei einem Baum einen Mann wahrnehmen, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Das Kind bekam davon offenbar nichts mit.

Eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-West nahm einen 50 Jahre alten, bisher polizeilich unauffälligen, Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig fest.

Zeugenaussagen nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

ots/BNN