Karlsruhe – Mutmaßliches Diebespaar in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung und weiterer im Raum stehender Tatvorwürfe kam am Mittwoch ein Ehepaar im Alter von 39 und 49 Jahren in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe tankte die 39-jährige Frau am vergangenen Freitag (17. April) an einer Tankstelle in der Karlsruher Pulverhausstraße.

Unterdessen sei der Tankstellen-Shop mit Waren beliefert worden. Diese Gelegenheit habe ihr 49-jähriger Mann und Beifahrer ausgenutzt, sich einen Karton mit Tabak und Zigarettenhülsen aus dem Transporter zu nehmen. Anschließend fuhr das Pärchen weiter, ohne die Tankrechnung von gut 34 Euro zu begleichen.

Als dasselbe Paar schließlich am Dienstagnachmittag erneut an gleicher Stelle tankte und diesmal auch gleich bezahlte, erkannte allerdings ein Angestellter die mutmaßlichen Diebe und verständigte die Polizei. Beide wurden daraufhin an Ort und Stelle festgenommen. In dem von ihnen benutzten Auto, welches mit dem Kennzeichen eines anderen Pkw versehen war, fanden die Beamten einen Teil des mutmaßlichen Diebesgutes sowie rund 15 Gramm mutmaßliches Heroin. Darüber hinaus konnte die Fahrerin lediglich einen bereits im Jahr 2018 abgelaufenen ausländischen Führerschein vorweisen.

Beide Personen deutscher Staatsangehörigkeit sind dem Drogenmilieu zuzurechnen und jeweils bereits vielfach polizeilich in Erscheinung getreten. Nach einem Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden beide am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der gegen sie die Untersuchungshaft angeordnet hat.

