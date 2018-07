Karlsruhe – Nach Diebstahl aus Pkw – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen 31-Jährigen konnte eine Streife Mittwochnacht nach einem Diebstahl aus einem Pkw vorläufig festnehmen. Eine Zeugin beobachtete gegen 22.20 Uhr den Tatverdächtigen wie er in der Durlacher Allee an Türen abgestellter Pkw rüttelte. An einem BMW, der unverschlossen geparkt war, öffnete er die Tür und stieg ins Fahrzeug. Dort nahm er Kleidungsstücke und zwei Ladekabel an sich und ging in Richtung Ostring davon. Bei der vorläufigen Festnahme hatte der Beschuldigte die gestohlenen Sachen bei sich.

