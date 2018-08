Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Mathystraße eingebrochen. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache brach dabei ein Feuer aus, bei dem ein … Lesen Sie hier weiter…

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4033266