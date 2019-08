Karlsruhe: Nach Kollision mit 2 Fahrzeugen vier Personen verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagnachmittag um 14.50 Uhr befuhr ein 74 Jahre alter Pkw-Lenker die L 560, von Stutensee kommend, in Richtung Karlsruhe. Vor der Abfahrt zur Europaschule geriet der Mann auf die durch einen Grünstreifen abgetrennte Fahrbahn des Gegenverkehrs. Auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs fuhr er bis zum Einmündungsbereich und kollidierte dort mit zwei auf dem dortigen Abbiegefahrstreifen stehenden Fahrzeugen. In der Folge geriet der Pkw des 74-jährigen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Hierbei wurde der Fahrer und sein 62 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. In den anderen beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen wurde jeweils die Beifahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 46 000 Euro.

