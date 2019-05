Karlsruhe – Nach Raubdelikt Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Parkanlage bei der Philipp-Reis-Straße kam es am Freitagabend zu einem Raubdelikt. Im Zeitraum zwischen 22:45 Uhr und 23:15 Uhr saß ein 60-jähriger Mann in der Grünanlage bei einem dort künstlich angelegten Bach. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch eine Gruppe Jugendlicher im Park, die dort Alkohol konsumierten. Als der 60-Jährige an den jungen Männern vorbeiging, fasste einer der Jugendlichen dem 60-Jährigen in die Hosentasche und entwendete seinen Geldbeutel. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei die jungen Männer dem 60-Jährigen Schläge versetzten. Durch die Schläge stürzte der Mann zu Boden und die Jugendlichen flüchteten. Passanten fanden den 60-Jährigen und verständigten einen Rettungswagen. Bei der polizeilichen Anzeigeerstattung am Samstag gab der 60-jährige an, dass ihm von den Jugendlichen neben seinem Geldbeutel auch seine Brille und sein Fahrrad entwendet wurden. Er beschreibt die jungen Männer im Alter von 15 bis 17 Jahre, alle kleiner als 1,80 Meter, mit kurzen hellbraunen Haaren und hellen Augen. Außerdem hätten sie sich in russischer Sprache unterhalten.

Die Passanten sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4281805