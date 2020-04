Karlsruhe – Nach Raubüberfall auf Ehepaar fahndet die Polizei weiterhin nach dem Täter

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Die Polizei fahndet nach dem Raubüberfall auf ein Ehepaar am vergangenen Sonntag weiter nach dem Täter und geht dabei diversen Hinweisen nach. Auch weiterhin werden Zeugen gesucht, die insbesondere zum bei der Flucht verwendeten orangefarbenen Mountainbike Angaben machen können.

Wie berichtet drang am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr ein Täter in das Wohnhaus eines älteren Ehepaars nahe des Durlacher Turmbergs ein. Er fesselte und bedrohte die Eheleute im Alter von 76 und 82 Jahren. Dabei setzte er auch eine schwarze Pistole ein. Nachdem er innerhalb einer Stunde die Wohnung durchsucht hatte, flüchtete der Täter mit einer Beute von mehreren hundert Euro Bargeld. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, gelang es ihm auch diversen Schmuck teils mit großem Erinnerungswert aus dem Besitz der Geschädigten an sich zu nehmen. Auch der vom Täter verursachte Sachschaden im Haus beziffert sich auf mehrere hundert Euro.

Bei der Polizei gingen im Laufe der Woche einige Hinweise ein. Dabei bestätigte sich unter anderem, dass der Täter gegen 18.20 Uhr mit einem Mountainbike geflüchtet war. Die Farbe des Fahrrads wurde als auffallend Neon-Orange beschrieben. Der Rahmen hatte außerdem eine schwarze Aufschrift und das Rad wies keine Schutzbleche auf. Möglicherweise entfernte sich der Täter auf seiner Flucht auch in Begleitung weiterer Personen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Täter durch Durlach in noch unbekannte Richtung flüchtete.

In Betracht gezogen wird auch, dass der oder die Täter sich schon Tage vor der Tat in der Nähe des Wohnanwesens aufgehalten haben. Auch hierzu wären Hinweise aus der Bevölkerung sehr hilfreich.

Das Ehepaar, dass glücklicherweise unverletzt blieb, leidet weiterhin stark unter den Eindrücken des Überfalls. Sie werden von Angehörigen betreut.

Die Beschreibung des Täters konnte derweil teilweise konkretisiert werden. Es handelt sich um einen 20-25 Jahre alten Mann mit südländisch-arabischem Aussehen. Aufgrund seiner Aussprache wird davon ausgegangen, dass er der deutschen Sprache nur bedingt mächtig und ausländischer Staatsangehöriger ist. Er war zirka 1,80 m groß, 70-75 kg schwer und hatte eine schlanke Figur. Er trug ein graues Kapuzenshirt mit Reißverschluss, eine enge schwarze Hose, möglicherweise auch eine Jogginghose, schwarze Schuhe sowie eine dunkle Mütze. Die Handschuhe, die er trug waren dunkel, wobei die Fingerpartien etwas dunkler gefärbt waren wie der Rest. Während der Tatausführung trug der Täter einen OP-Mundschutz in grünlich-blauer Farbe. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen können sich weiterhin rund um die Uhr beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 melden.

