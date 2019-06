Karlsruhe – Nach Unfall geflüchtet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochmittag kam es auf der Autobahn A8 bei Karlsruhe zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Der Unfallverursacher flüchtete aber von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 56-jährige Fahrer eines Lkws gegen 13:45 Uhr zunächst die rechte Spur der A8 von Stuttgart kommend in Richtung Karlsruhe. Etwa auf Höhe Grünwettersbach musste er aufgrund eines Pannenfahrzeugs auf dem Standstreifen auf den linken Fahrstreifen wechseln. In der Folge überholte der unbekannte Fahrer eines Audis den Lkw-Fahrer über die rechte Spur. Als der Audi direkt vor dem Lkw wieder auf die linke Spur wechselte, kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Beide Beteiligte hielten zwar kurz an und sprachen auch miteinander, dennoch flüchtete der Unfallverursacher plötzlich mit seinem Audi vom Unfallort.

