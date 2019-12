Karlsruhe – Nach Vorfahrtsverletzung vom Unfallort geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nachdem der Lenker eines dunkelfarbenen SUV am gestrigen Samstag gegen 10.30 Uhr die Vorfahrt eines bevorrechtigten Pkw an der Einmündung Schneidemühler Straße auf die Theodor-Heuss-Allee missachtet hatte und der Bevorrechtigte beim Ausweichmanöver gegen einen Mast prallte, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfallgeschädigte wurde beim Aufprall leicht verletzt, der Verursacher entfernte sich in Richtung Stadion. Zeugen des Verkehrsunfalles oder Personen, die Hinweise auf einen entsprechenden Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe unter Telefon 0721 / 944840 in Verbindung zu setzen.

Alex Renner / Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4479371 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4479371