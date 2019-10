Karlsruhe – Nachtrag: Raubüberfall auf Eheleute am 12.04.2019 – Tatverdächtige festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Wie bereits am gleichen Tag berichtet, wurde am 12.04.2019 ein älteres Ehepaar unter Vorhalt von Schusswaffen in ihrem Haus in Karlsruhe-Rüppurr überfallen und mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet.

Im Zuge der Ermittlungen wurde nach den mutmaßlichen Tätern mit Lichtbildern in der Öffentlichkeit gefahndet. Da weitere Fahndungsmaßnahmen zunächst erfolglos blieben, wurden weitergehende Öffentlichkeitsfahndungen nach dem Duo im Fernsehen ausgestrahlt.

Bereits im Juni konnte das mutmaßliche Tatfahrzeug in Offenburg aufgefunden werden. Durch eingehende Zeugenhinweise und intensive kriminaltechnische Untersuchungen und Auswertungen gelang es der Kriminalpolizei Karlsruhe nun die beiden aus dem Raum Magdeburg stammenden Tatverdächtigen, ein 29-jähriger- und ein 43-jähriger Mann, beide deutscher Staatsangehörigkeit, zu identifizieren.

Die beiden Tatverdächtigen konnten am 30.09.2019 durch Spezialkräfte der Polizei in Magdeburg festgenommen werden. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Haftrichter vorgeführt. Die Tatverdächtigen befinden sich nach Erlass der Haftbefehle in Untersuchungshaft.

Mirko Heim, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dirk Wagner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4392776