24-Jähriger in Karlsruher Nordstadt von Trio beraubt

Ein 24-Jähriger ist seinen Angaben zufolge am Mittwoch gegen 18 Uhr im Bereich der Knielinger Allee/Waldring in Karlsruhe von einem Trio geschlagen und um 60 Euro Bargeld sowie diverse Tabletten beraubt worden. Der junge Mann trug dabei Prellungen davon und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Zwei der Täter werden auf etwa 17 bis 18 Jahre alt und 175 bis 180 cm groß beschrieben, beide von kräftiger bis sehr kräftiger Statur. Einer trug eine schwarze sogenannte Basecap, Dreitagebart, bekleidet mit einer schwarzen enganliegenden Jeans mit Löchern und schwarzen Sportschuhen der Marke „Nike“. Der Zweite trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose der Marke „Air Jordan“ mit weißen Sportschuhen.

Der dritte Täter ist etwa 15 Jahre alt, mit 170 bis 175 cm etwas kleiner als die Tatgenossen und von dünner Statur. Dieser trug auch eine schwarze Basecap mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Sportschuhen.

Hinweise gesucht

Das Raubdezernat führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenmeldungen, die beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 angenommen werden.

ots/BNN