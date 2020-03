Karlsruhe – Ökumenischer Gottesdienst 2020

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Die katholische Kirche St. Stephan in Karlsruhe war ein würdiger Raum für den Ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken an die Verkehrsunfallopfer im Bereich des Polizeipräsidium Karlsruhe für das Jahr 2019. “ Es ist eine gute Tradition in der Solidarität mit den Betroffenen und Angehörigen gemeinsam Trost zu sprechen um das Geschehene zu verarbeiten“ so Polizeidirektor Martin Plate bei seiner Begrüßung der Besucher. Neben den Angehörigen, Bekannten und Freunde der Verkehrsunfallopfer waren neben der Polizei auch die Helferinnen und Helfer aus den Rettungsorganisationen und die Feuerwehr vertreten. An der Spitze der Gäste aus der Politik konnte Plate den Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Herrn Dr. Frank Mentrup begrüßen.

Der ökumenische Gottesdienst wurde von den Polizeiseelsorgern Gabriele Hug und Peter Bitsch sowie Angehörigen der Notfallseelsorge gestaltet. „Quelle und Brot in der Wüstennot“ stand als Motto über den religiösen Texten. Pfarrerin Gabriele Hug ging in ihrer Predigt sehr einfühlsam auf Ereignisse und Gegebenheiten ein, die man vergleicht mit der Situation in der Wüste. „Auch dort gibt es Spuren von Leben, im Leidensland gegen Dürre und Tod“, verglich sie die oft ausweglose Situation nach Unglück und Trauer mit der Befreiung aus der Gefangenschaft und dem langen Weg durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land.

Einzel wurden dann die Namen der insgesamt 63 Verkehrsunfallopfer vorgelesen. Für jedes, auf den Straßen im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe zu Tode gekommenen Unfallopfer im Alter von 4 bis 96 Jahren entzündeten an der Osterkerze Angehörige der Notfallseelsorge jeweils eine mit den Namen versehene Kerze. „Wir danken den Einsatzkräften, übergreifend für deren Religionen und Weltanschauungen und entzünden eine Kerze mit den Logos aller Hilfs- und Rettungsorganisationen“, so Daniel Paulus, Leiter der Notfallseelsorge im Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Die Fürbitten wurden von Vertretern der Polizei und Hilfsorganisationen vorgetragen.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Claudia Müller und Susanne Kunzweiler mit ihren einfühlsamen Gesangsbeiträgen und Patrick Fritz-Benzing an der stimmungsvollen Kirchenorgel. Die Angehörigen hatten dann die Gelegenheit, die aufgestellten Kerzen für ihre Verstorbenen mitzunehmen. „Ich habe gerne die Kerze von Dennis Merz, meinem verunglückten DLRG-Kameraden aus Neureut mit zur Familie genommen“, so Rebekka Weniger, die auch als Mitglied der Feuerwehr am Gottesdienst teilgenommen hat. „Ich habe schon öfters an dem Gedenkgottesdienst teilgenommen, aber als ich den Namen von Dennis gehört habe, entstand in mir dieses Mal doch ein ganz besonderes Gefühl der Betroffenheit und Anteilnahme“ fügte sie hinzu.

Mit dem Segen und der Einladung zu einem gemeinsamen Gedankenaustausch im angrenzenden Pfarrzentrum konnte eine würdevolle und gute besuchte Veranstaltung geschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe Pressesprecher Edgar Geißler Telefon: 0171 / 1222723 E-Mail: feuerwehr.pressestelle.kfvka3@gmx.de Internet: http://www.kfv-ka.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130685/4540222 OTS: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130685/4540222