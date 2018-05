Karlsruhe – Papierpresse gerät in Brand

Karlsruhe (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, gegen 17:30 Uhr, der in einer Papierpresse befindliche Papierabfall in Brand. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Gartenmöbelgeschäfts in der Liststraße in Karlsruhe-Grünwinkel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 16.500 Euro.

Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma setzte einen Notruf ab. Während die Feuerwehr die Löscharbeiten durchführte, kümmerten sich die eingesetzten Polizeibeamten um die Umleitung des Verkehrs. Die Ausfahrt „Westbahnhof“ auf der Bundesstraße 10 musste kurzzeitig gesperrt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West gerne telefonisch unter 0721/939 4611 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3937986