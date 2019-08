Karlsruhe – Parkautomat aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben von Sonntag auf Montag einen Parkautomaten in der Karlsruher Südweststadt aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Dabei öffneten die Diebe zunächst gewaltsam den in der Schwarzwaldstraße aufgestellten Automaten, um anschließend das darin installierte Geldbehältnis zu knacken. Durch den Aufbruch wurde der Automat derart beschädigt, dass er ausgetauscht werden muss.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

