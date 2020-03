Karlsruhe – Pedelec entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am helllichten Tag haben Unbekannte am Dienstagvormittag in Karlsruhe-Mühlburg ein abgeschlossenes Pedelec im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 12:00 Uhr das in einem Innenhof in der Straße „Am Entenfang“ verschlossen an einem Fahrradständer abgestellte Pedelec. Da das verwendete Fahrradschloss vor Ort nicht aufgefunden werden konnte, wird vermute, dass das Zweirad vom Tatort weggetragen wurde.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes, 29 Zoll Pedelec der Marke Cube. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe- West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

