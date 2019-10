Karlsruhe – Pedelec-Fahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Kreuzungsunfall in Rüppurr verletzt. Der Zweiradfahrer fuhr gegen 17:30 Uhr auf dem Radweg der Herrenalber Straße in Richtung Rüppurr. An der Kreuzung Herrenalber Straße/Battstraße missachtete der Senior vermutlich das Rotlicht und kollidierte in der Folge mit dem Ford eines 57-Jährigen, der aus der Battstraße geradeaus in die Kreuzung einfuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Pedelec-Fahrer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über den Grad der Verletzungen liegen der Polizei noch keine näheren Erkenntnisse vor.

Durch das Unfallgeschehen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

