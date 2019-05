Karlsruhe/Pforzheim – Vermisste flüchtet vor Polizei

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Verlauf von Fahndungsmaßnahmen nach einer vermissten 37-Jährigen ist am Donnerstagabend die Gesuchte vor der Polizei geflüchtet und dabei mit ihrem Auto verunglückt. Mit Verletzungen wurde sie in eine Klinik gebracht.

Aufgrund privater Probleme befand sich die 37-Jährige am Donnerstagabend in einer psychischen Ausnahmesituation, weshalb Angehörige die aus Karlsruhe stammende Frau bei der Polizei als vermisst meldeten. Im Verlauf der Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte die Vermisste in ihrem Fahrzeug zwischen Ölbronn und Bauschlott von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle gab die Gesuchte jedoch plötzlich Gas und versuchte zu flüchten. Nach einer kurzzeitigen Verfolgungsfahrt verunglückte die 37-Jährige jedoch mit ihrem Auto. Ihre Verletzungen wurden zunächst vor Ort versorgt, bevor sie von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4267203