Karlsruhe – PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Karlsruhe (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der Karlsruher Killisfeldstraße stellten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach am Mittwochnachmittag einen 44-jährigen Fahrzeugführer fest, der seinen VW Lupo unter erheblichem Alkoholeinfluss durch den Straßenverkehr lenkte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann zuvor Drogen konsumiert hatte.

Die Polizeistreife wurde zunächst um 16.30 Uhr in Durlach auf den Mann aufmerksam, als er mit seinem Kleinwagen eine rote Ampel an der Auer Straße überfuhr. Daraufhin hielten die Beamten das Fahrzeug auf der Killisfeldstraße an und kontrollierten den Autofahrer. Weil sie im Fahrzeuginnenraum Alkoholgeruch wahrnahmen, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer durch, was dessen erhebliche Alkoholisierung von rund 1,6 Promille offenbarte. Zudem stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Verdächtigen fest, woraufhin sie auch einen Drogenvortest durchführten. Dabei ergaben sich deutliche Hinweise auf einen vorausgegangenen Cannabiskonsum.

Der PKW-Lenker wurde auf das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Neben der Ahndung des Rotlichtverstoßes muss der Autofahrer nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens unter berauschenden Mitteln rechnen.

