Karlsruhe – Pkw-Fahrer verursacht zwei Unfälle mit 1,6 Promille

Karlsruhe (ots) – Ein 48-Jähriger verursachte am vergangenen Freitag gegen 19:10 Uhr zunächst einen Verkehrsunfall auf der Pulverhausstraße. Hierbei geriet er auf die Spur eines in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeuges, sodass es zur Kollision kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubterweise von der Unfallstelle und steuerte seine Wohnanschrift in der Eugen-Geck-Straße an, wo er einen weiteren Unfall verursachte. Der 48-Jährige konnte vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Der Mann wies einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille auf und war der Meinung keinen Schaden verursacht zu haben. Der Unfallfahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

