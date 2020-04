Karlsruhe – Pkw-Fahrerin übersieht Radfahrer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstnachmittag ein 82-jähriger Radfahrer, als er in der Heidenstückersiedlung von einem Pkw erfasst wurde. Die 56 Jahre alte Unfallverursacherin fuhr gegen 17.05 Uhr mit ihrem Golf auf der Durmersheimer Straße in Richtung Rastatt. An der Einmündung zum Heidenstückerweg übersah die Pkw-Fahrerin beim Linksabbiegen den Radfahrer. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug stürzte der Mann zu Boden und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

