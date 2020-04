Karlsruhe – Pkw vermutlich beim Wenden beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Hermann-Billing-Straße in Karlsruhe sucht die Polizei nach Zeugen sowie dem Unfallverursacher.

Der bislang unbekannte Fahrer beschädigte, zwischen Freitag 15:40 bis Samstag 20.20 Uhr vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeug den in einer Parkbucht abgestellten VW Beatle. Im Anschluss flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden am hinteren linken Radkasten von etwa 4.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721-6663411 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4565130 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4565130