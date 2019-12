Karlsruhe- Polizei reagiert auf Beschwerden über rücksichtslose Rad- und E-Scooter-Fahrer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochvormittag führte die Verkehrsüberwachung der Karlsruher Polizei in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst in der Innenstadt eine stationäre Kontrolle durch. Der Schwerpunkt wurde bei dieser Verkehrskontrolle auf Fahrradfahrer und Elektrokleinstfahrzeugführer gesetzt.

Aufgrund der sich häufenden Beschwerden hielten die eingesetzten Kräfte zwischen 10:30 Uhr und 13:00 Uhr im Minutentakt Rad- und E-Scooter-Fahrer an. Dabei wurden insgesamt über 70 Verstöße festgestellt. Durch die Reihen waren nahezu alle Verstöße dabei. Darunter wurden 34 Verstöße gegen das „Befahren der Fußgängerzone“, 18 Rotlichtverstöße, 4 Fahrzeugführer die den Gehweg befuhren, 2 Verstöße wegen Nutzung des Mobiltelefons und 14 sonstige Verstöße, festgestellt. Insgesamt waren 16 Polizeibeamte und 10 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes im Einsatz.

