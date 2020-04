Polizei unterbindet Corona-Party auf Karlsruher Skateplatz

Anzeige

Die Polizei hat auf einem Karlsruher Skatepark eine Corona-Party unterbunden. Sie war zuvor über einen Messengerdienst beworben worden. Als mutmaßlicher Veranstalter gilt ein 29-jähriger Mann. Er soll nun die Kosten des Polizeieinsatzes tragen – was ihn mehrere hundert Euro kosten dürfte.

Der Vorfall liegt bereits ein paar Tage zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der 29-Jähirge habe demnach über einen Messengerdienst zu einem „Corona-Rave“ auf einem Skatepark-Gelände aufgerufen. Zwanzig Personen hätten daraufhin ihre Teilnahme zugesagt. Die Polizei erfuhr von den Plänen – und ließ den Skatepark von mehreren Beamten überwachen.

Tatsächlich versammelten mehrere Personen. Zum Feiern kamen sie allerdings nicht, da die Beamten umgehend einschritten. Im Nachgang des Einsatzes entschied das Polizeipräsidium Karlsruhe, dem mutmaßlichen Veranstalter die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung zu stellen. Die Rechnung dürfte einen Betrag in Höhe von mehreren hundert Euro aufweisen.

Zahl der Ordnungswidrigkeiten steigt mit den Temperaturen

„Wir erhoffen uns von dieser Maßnahme auch einen Abschreckungseffekt,“ sagt Polizeivizepräsident Hans Matheis, der beim Polizeipräsidium Karlsruhe derzeit auch die Besondere Aufbauorganisation „Corona“ leitet.

Angesichts der guten Wetteraussichten will die Polizei am Wochenende die Überwachung des öffentlichen Raumes intensivieren. Mit den Temperaturen nämlich steigt offenbar auch die Zahl der Verstöße. Allein am Dienstag habe die Polizei 77 Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Wir haben für die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen am Samstag und Sonntag die Polizeireviere im Stadt- und Landkreis nochmals personell verstärkt. Angedacht ist auch eine Streife der Reiterstaffel des Polizeipräsidiums Einsatz in der Karlsruher Innenstadt“, kündigt Hans Matheis an. Er hoffe auf ein einsichtiges Verhalten der Menschen.

BNN/ots