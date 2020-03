Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag gegen 20.00 Uhr fuhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 293 von Berghausen in Richtung Jöhlingen. Vor ihm fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Seat. Dieser fuhr mehrfach und teilweise über mehrere hundert Meter auf der Gegenfahrbahn. Auf der weiteren Fahrt in Richtung Bruchsal kam der 49-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Pkw wiederum auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Pkw-Fahrer mussten stark abbremsen und nach rechts ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Durch eine hinzugerufene Streife konnte der 49-Jährige schließlich auf der Brettener Straße in Gondelsheim angehalten und kontrolliert werden. Hinweise auf eine Drogen- oder Alkoholbeeinflussung des Mannes ergaben sich nicht. Zeugen oder Pkw-Fahrer, die durch das Fahrverhalten des 49-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

